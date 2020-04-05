القطاع الخاص في السعودية ينكمش بأسرع وتيرة على الاطلاق

2020/04/05 | 15:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انكمش القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في مارس بأسرع وتيرة له على الإطلاق، بفعل الإجراءات الطارئة لاحتواء تفشي فيروس كورونا والتي ضربت الشركات.وفقاً لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات المعدل، في ضوء العوامل الموسمية والخاص بالسعودية، الصادر اليوم.وتراجع مؤشر آي.اتش.اس ماركت لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية والخاص بالسعودية إلى 42.4 […]

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