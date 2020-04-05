البحث عن “أجسام مضادة” لفيروس كورونا في جسم الإنسان

2020/04/05 | 15:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]يقوم العلماء حول العالم بعمل حثيث ودؤوب، بهدف وقف الكارثة الجديدة التي تعاني منها البشرية، والمتمثلة بتفشي فيروس كورونا المستجد وتحوله إلى جائحة.

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