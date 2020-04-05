من شرب الماء إلى كتم النفس.. أشهر

2020/04/05 | 15:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]في وقت يواصل خلاله فيروس كورونا المستجد حصد ضحاياه حول العالم، تتوالى الأخبار والتقارير وحتى "الوصفات الطبية" التي تهدف إلى تقديم معلومات وتحسين فرص التعامل مع الوباء الخطير، بيد أن الكثير من تلك المعلومات، لسوء الحظ، ليس صحيحا على الإطلاق، والبعض الآخر يحتاج إلى تدقيق.

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