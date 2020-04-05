شاهد: صنع في البصرة.. منظمة الصحة العالمية تنشر تقريرًا عن الأوساط الناقلة لعينات “كورونا” المصنعة في جامعة البصرة

2020/04/05 | 15:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشر الحساب الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، صورة للأوساط الناقلة للعينات المأخوذة من المشتبه بإصابتهم بكورونا، والتي تحافظ على العينة من التلف وتتيح امكانية نقلها.وقالت المنظمة على حسابها الرسمي في تغريدة رصدتها “يس عراق”، إنه ” اعتبارًا من 1 أبريل انتج فريق التصنيع في جامعة البصرة أكثر من 1620 من الوسط الناقل […]

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