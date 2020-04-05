مسؤول محلي لـ”العهد نيوز”: مجاميع في ذي قار تبث دعاية الكورونا في سجن الحوت لتهريب السجناء وي

2020/04/05 | 15:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مسؤول محلي في محافظة ذي قار، بوجود مجاميع مرتبطة باجندات خارجية تعمل على بث اشاعة فيروس الكورونا في سجن الحوت لتهريب السجناء الارهابيين الموجودين بداخله.وقال المسؤول في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاحد، ان “مجاميع في محافظة ذي قار ذات ارتباط خارجي تعمل على اشاعة الفوضى بالمحافظة من اجل تهريب الارهابيين المسجونين في سجن […]

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