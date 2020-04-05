في هجوم جديد لـ “داعش”.. مقتل /4/ جنود في العراق

2020/04/05 | 15:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما عاد يمكن إنكار هجمات #داعش في #العراق المتكرّرة في الآونة الأخيرة، إذ تستهدف السيطرات الأمنية في المحافظات التي كانت تسيطر عليها قبل هزيمتها في شتاء 2017.استهدافات […]

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