الخارجية اليمنية: استهداف العدوان السعودي ومرتزقته لمنشأة كوفل النفطية تصعيد خطير

2020/04/05 | 15:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب وزير الخارجية اليمنية حسين العزي، اليوم الأحد، أن استهداف العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته منشأة كوفل النفطية في محافظة مأرب تصعيدا خطيرا وإضرارا بمصالح الشعب اليمني المظلوم.وقال العزي في تغريدة له على تويتر: “‏نعتبر استهداف منشأة كوفل النفطية تصعيدا خطيرا من قبل العدوان ومرتزقته وإصراراً على مواصلة الإضرار المباشر بالمصالح العليا لشعبنا المظلوم”.[…]

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