🟠الفتح يلوح بخيار الذهاب للمعارضة عند تمرير الزرفي

2020/04/05 | 15:28 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تحالف الفتح، أن الذهاب إلى المعارضة خيار مطروح في حال تمرير رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي في البرلمان.وفي تصريح صحفي، قال النائب عن التحالف حسن شاكر عودة، إن […]

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