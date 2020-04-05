2020/04/05 | 15:28 - المصدر: تسريبات نيوز

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠زعيم التيار الصدري يتحدث عن مساواة بين الفقراء والاغنياء في ظل ازمة كورونا ويؤكد: سيكون بداية لنهايتهم) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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