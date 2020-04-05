2020/04/05 | 15:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرنفت وزارة التربية، صدور قرار إنهاء العام الدراسي الحالي للمرحلة الابتدائية، فيما أوضحت تفاصيل قراراتها حول المناهج الدراسية وغيرها.

قالت وزارة التربية إن أنباء إلغاء العام الدراسي عارية عن الصحة

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية تابعه "الترا عراق"، يوم الأحد 5 نيسان/أبريل، إن "الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن انتهاء العام الدراسي الحالي للمرحلة الابتدائية، ليس لها أي أساس من الصحة".

شاهد/ي أيضًا: "القمصان البيض"..



محرك الانتفاضة ونبض الاحتجاجات

وأكد قاروق، أن "الوزارة لم تصدر بشكل رسمي أي قرارات بهذا الخصوص"، موضحًا أن "قرارات الوزارة التي صدرت في الأسبوع الماضي، كانت تخص بعض مواضيع المواد الدراسية، التي سيتم إعلام المديريات العامة للتربية والطلبة بها لأداء اختباراتهم النهائية".

كما أوضح، أن "القرارات التي صدرت أيضًا عن وزارة التربية، تخص امتحانات الصفوف غير المنتهية والدخول الشامل للمراحل المنتهية"، مبينًا أن "هذا القرار لا يشمل المتقدمين على الامتحان الخارجي".

وأشار، إلى أن "التربية قررت دمج مادتي العربي والإسلامية للدراسة المتوسطة، فيما سيكون هنالك تعليق لمادة التربية الإسلامية لمرحلة السادس الإعدادي، وستعلق مادتي اللغة العربية والإسلامية للدراسة المهنية".

اقرأ/ي أيضًا:

إضعاف "ثورة القمصان البيض"..



حملات لإطلاق رصاصة الرحمة على الاحتجاج

طلاب العراق ينعشون الاحتجاجات..



صواريخ في بغداد وجنوب ساخط على سليماني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح رسمي حول أنباء إلغاء العام الدراسي للمرحلة الابتدائية) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح رسمي حول أنباء إلغاء العام الدراسي للمرحلة الابتدائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).