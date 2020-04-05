"مفاجأت" في طقس العراق.. ما علاقة "تقلبات" نيسان بـ "كورونا"؟

2020/04/05 | 15:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتنتظر البلاد موجة جديدة من الأمطار بالتزامن مع ارتفاع في درجات الحرارة، مع توقعات بمفاجأت على مستوى الطقس.

توقع متنبئ جوي مفاجأت على مستوى الطقس وموجة جديدة من الأمطار في مناطق مختلفة من العراق

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في تدوينة له، يوم الأحد 5 نيسان/أبريل، إن "السحب ستغطي الأجواء في العراق، مع ارتفاع في درجات الحرارة، خلال اليوم، فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة تتحول ابتداءً من الأقسام الغربية إلى الاتجاه الجنوبي الشرقي".

وأضاف السلامي، أن "يوم غد الإثنين سيشهد أجواء غائمة، مع فرص لتساقط زخات من الأمطار المتفرقة تكون رعدية في المنطقة الجنوبية والفرات الأوسط"، مرجحًا ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 40 درجة مئوية جنوبًا، بينما تتراوح في الوسط والشمال بين 26 – 35 درجة مئوية.

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ورحلة "الدفء" تستعد للانطلاق

وأكد المتنبئ الجوي، أن الأمطار بشكل عام خفيفة تزداد أحيانًا في مناطق شمال شرق البلاد، وقد لاتهطل في بعض المناطق كونها متنقلة والحالة عمومًا ضعيفة، ولكن هذا لا يمنع وجود "بعض المفاجأت"، حيث بين السلامي أن "هناك تباشير بعودة قوية للحالات الجوية الممطرة".

من جانبه أطلق المتنبئ صادق العطية تحذيرات بشأن التقلبات الجوية المقبلة وماتسببه من أمراض موسمية قد تختلط مع أعراض كورونا.

حذر العطية من تقلبات الأجواء خلال شهر نيسان والتي قد تؤدي إلى الإصابة بالإنفلونزا

وقال عطية في تدوينة له، "بما أننا في موسم تقلبات وانتقال من موسم لآخر، لذا سيبدأ موسم الحساسية ويصاحبه أيضًا إنفلونزا موسمية، ويتوجب على الجميع تجنب المشروبات الباردة والمثلجة التي تؤثر على الحلق وتساعد في الإصابة بأمراض الصدر، والتي قد تسبب قلقًا وخوفًا من أن يكون لها علاقة بفيروس كورونا وتؤثر نفسيًا على المريض ومن حوله".

ونصح العطية، بعد تبريد العصائر والمياه قبل تناولها خلال شهر نيسان/أبريل، على الأقل، تجنب استعمال التكييف و"خاصة في هذه الأيام العصيبة قدر المستطاع".

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