محافظ بابل يعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/05 | 15:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بابل أعلن محافظ بابل حسن منديل القريشي، اليوم الاحد، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.وقال القريشي، في بيان تلقته “العهد نيوز” إنه “تم تسجيل اصابة جديدة في المحافظة لهذا اليوم”، داعيا المواطنين الى “الالتزام بتعليمات خلية الازمة وحظر التجوال”.وفي اخر إحصائية، أعلنت وزارة الصحة أن مجموع الإصابات بلغت ٨٧٨، […]

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