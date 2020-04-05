شاهد: حب في زمن كورونا.. عاشق يفاجئ حبيبته ويطلبها للزواج في شرفة منزلها بعد تنكره كأحد فرق تعفير المنازل

2020/04/05 | 15:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تستمر الفعاليات المرافقة لاجراءات مواجهة كورونا، بالصدور بشكل مغاير ومتطابق مع أزمة الفيروس المتفشي حول العالم، حتى تداخل مع كل فعاليات الحياة التي بدأ البعض باستغلال كورونا للخروج بفعاليات صادمة ومضحكة لتنفيذ الفعاليات الحياتية المختلفة.وبحسب الفيديو الذي رصدته “يس عراق”، فإن الشخص “العاشق” اقتبس دور الفرق الطبية المسؤولة عن تعفير […]

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