2020/04/05 | 15:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد باشر البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد، ببيع الدولار عبر المزاد اليومي الذي يجريه، بعد توقفه نتيجة الحظر ومنذ 17 اذار الماضي.وبلغت مبيعات البنك هذا اليوم 245 مليون و 669 الف و143 دولار غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1190 دينار لكل دولار.وكانت مبيعات البنك جميعها لتعزيز الارصدة في الخارج على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي العراقي يستأنف بيع الدولار عبر مزاده اليومي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي العراقي يستأنف بيع الدولار عبر مزاده اليومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).