الاستخبارات : العثور على وكر لداعش الإرهابي يحتوي مقبرة جماعية في هيت

2020/04/05 | 15:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية، عن ضبطها وكرا لتنظيم داعش الإرهابي يضم مقبرة جماعية في محافظة الانبار.

وأوضحت المديرية في بيان، ان قوة من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة، تمكنت وبالتعاون مع فصيل إستطلاع لواء المشاة التاسع والعشرين، وبناء على معلومات دقيقة، من العثور على الوكر في منطقة الخوضة بقضاء هيت، مبينة ان عملية تفتيش الوكر أدت إلى العثور على مقبرة جماعية تضم مدنيين وعسكريين، أعدموا على يد عناصر التنظيم الإرهابي قبل عمليات تحرير المنطقة.

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