كربلاء.. إجراءات قانونية مشددة بحق من يكسر حظر التجوال

2020/04/05 | 15:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الاحد، ان كل من يكسر حظر التجوال سيتعرض الى اجراءات قانونية مشددة.وذكر بيان للقيادة تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “إجراءات حظر التجوال مستمره حسب قرارات خلية الأزمة”، مؤكدة انه “لم يتم رفع اي سيطرة وكل من يقوم بالترويج لكسر الحظر او يقوم بالتجوال سوف يعرض نفسه إلى إجراءات […]

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