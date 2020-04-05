بالصور.. القبض على

2020/04/05 | 15:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية العراقية، الاحد، القاء القبض على شخص ينتمي لتنظيم "داعش" الارهابي في محافظة صلاح الدين....

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