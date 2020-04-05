بالصور.. العثور على مقبرة جماعية لعناصر أمن ومدنيين في العراق

2020/04/05 | 15:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، الاحد، عن العثور على وكر لتنظيم"داعش" الارهابي في هيت، فيما اشارت الى ان الوكر احتوى بداخله على مقبرة جما...

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