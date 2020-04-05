تشافي يكشف الفارق الجوهري بين ميسي و رونالدينيو

2020/04/05 | 15:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث تشافي، قائد نادي برشلونة السابق والمدرب الحالي للسد القطري، عن الفارق الجوهري بين زميليه السابقين في الفريق الكتالوني، الساحر البرازيلي رونالدينيو، والأرجنتيني ليونيل ميسي.وقال تشافي في تصريحات صحفية، إن رونالدينيو كان في أفضل مستوياته، لكنه ربما كان يفتقر إلى الاستقرار، خاصة في ذروة تألقه.وتابع الدولي الإسباني السابق: “بالنسبة لي، ميسي هو اللاعب […]

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