الزرفي وزيدان يشددان على سرعة حسم قضايا الموقوفين عن مختلف الجرائم

2020/04/05 | 15:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، التشديد على مكافحة الفساد والإرهاب وسرعة حسم قضايا الموقوفين عن مختلف الجرائم.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ان الطرفين بحثا سبل التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية في المرحلة المقبلة والتشديد على مكافحة الفساد والارهاب وسرعة حسم قضايا الموقوفين عن مختلف الجرائم.

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