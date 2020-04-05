الديمقراطي الكردستاني : منهاج الزرفي قدم حلولاً موضوعية للمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل

2020/04/05 | 15:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي قدم حلولاً موضوعية للمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل.

وقال النائب عن الحزب ديار برواري، في تصريح، إن المنهاج الوزاري ليس له الأهمية القصوى لأنه كما كان في الحكومات الماضية، عبارة عن موضوع انشائي لا يتم تطبيقه على أرض الواقع، مبينا أن ما يهم الكرد هو وجود التوافق السياسي بين جميع الكتل لإنجاح وتطبيق البرنامج الحكومي، وأن يكون هناك توافقا للبيت الشيعي على الزرفي قبل منح الثقة.

وأضاف، أن البرنامج الحكومي الذي قدمه الزرفي جيد رغم اختصاره، كونه أبدى فيه نيته حل المشاكل العالقة بين المركز والإقليم بطريقة موضوعية، معرباً عن أمله بحل جميع القضايا العالقة، لافتا الى أن وجهات النظر بين الزرفي والكرد متقاربة.

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