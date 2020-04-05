النصر: الزرفي عمل بمرونة عالية في مسألة اختيار الوزراء لحكومته المرتقبة

2020/04/05 | 15:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن ائتلاف النصر، فيصل العيساوي، عن سيناريو جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي

وأكد في تصريح، أن أغلب اعضاء مجلس النواب سيحضرون الجلسة الاستثنائية الخاصة بمنح الثقة لحكومة الزرفي، مرجحاً “حصول الحكومة الجديدة على ثقة الجميع، لأن رئيس الوزراء المكلف لم يقطع عهداً بأن تكون كابينته الحكومية من التكنقراط أو المتحزبين.

وأضاف، أن الزرفي يعمل بمرونة عالية خصوصاً في مسألة اختيار الوزراء وهذا ما يجعل فرضية تمريره أقوى خلال جلسة البرلمان الاستثنائية، مبينا أن المهمة ليست سهلة وتحتاج إلى وعي برلماني يدرك خطورة وضع البلد لتمرير حكومة الزرفي والحصول على ثقته.

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