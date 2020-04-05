🟠رئاسة البرلمان تصل إلى النجف برفقة خلية الأزمة

2020/04/05 | 15:45 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل حسن الكعبي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الأحد، الى محافظة النجف على رأس وفد رفيع من خلية الأزمة النيابية.وذكر المكتب الاعلامي للكعبي في بيان أن […]

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