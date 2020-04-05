2020/04/05 | 15:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير صحفية أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أطلقت مفاوضات مع لاعبي الفريق من أجل الاتفاق على خفض رواتبهم خاصة بعد توقف المباريات وانخفاض الإيرادات المالية.ووفق صحيفة “ماركا” الإسبانية فإن اللاعبين موافقون على تخفيض رواتبهم بين 10 و20 % وأن الإعلان سيكون في قادم الساعات.وأشار المصدر ذاته إلى أن الفريق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يعتزم تخفيض رواتب لاعبيه بنسبة 20%) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يعتزم تخفيض رواتب لاعبيه بنسبة 20%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).