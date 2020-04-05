حسن سالم يدعو الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب التبرع برواتبهم للعوائل الفقيرة تزامنا مع ازمة كورونا

2020/04/05 | 15:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو مجلس النواب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم، الرئاسات الثلاث، واعضاء مجلس النواب والمسؤولين للتبرع برواتبهم للعوائل الفقيرة تزامنا مع ازمة كورونا.وقال سالم في تغريدة على منصة “تويتر” ما نصه “من باب الواجب الانساني والوفاء لابناء شعبنا نوجه دعوتنا الى الرئاسات الثلاث والوزراء والسادة النواب والمسؤولين بالتبرع براتبهم (لشهر او شهرين) الى […]

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