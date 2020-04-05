الكرملين: تصرفات السعودية في سوق النفط ستؤدي قريباً لتعبئة جميع خزانات النفط في العالم

2020/04/05 | 15:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الكرملين من أن زيادة حجم إنتاج النفط لا تخدم مصلحة أي دولة، مؤكدا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتطلع إلى إطلاق مفاوضات بناءة بشأن الوضع في أسواق الطاقة العالمية.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد: ‘لم تكن روسيا من مؤيدي إنهاء صفقة ‘أوبك+’، ويتطلع الرئيس بوتين والجانب الروسي بشكل عام إلى […]

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