مصر تعلن أول إصابة لطبيب امتياز بـ”كورونا” في جامعة عين شمس

2020/04/05 | 15:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير مستشفيات جامعة عين شمس، في مصر الدكتور أيمن صالح، عن تفاصيل اكتشاف أول حالة إيجابية لطبيب امتياز من أطباء مستشفى النساء والتوليد بمستشفيات جامعة عين شمس.وقال الدكتور أيمن صالح، في تصريحات مع موقع “اليوم السابع”، إن هذا الطبيب كان بصحبة والده الذي كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة بإحدى مستشفيات وزارة […]

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