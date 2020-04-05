التربية تعلق على

2020/04/05 | 15:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/نفت وزارة التربية، اليوم الأحد، انتهاء العام الدراسي الحالي للمرحلة الابتدائية.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح اوردته وكالة الانباء العراقية إن "مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام تداولت اخبارا بشأن انتهاء العام الدراسي الحالي للمرحلة الابتدائية"، مؤكداً أن "هذه الانباء والقرارت غير صحيحة ولم تصدر بشكل رسمي من وزارة التربية".وأضاف أن "الوزارة حتى الآن لم تصدر أي قرارات بشأن المراحل غير المنتهية وفي الأيام المقبلة ستصدر الوزارة قرارات حول المراحل غير المنتهية".وتابع ان "القرارات التي صدرت في الاسبوع الماضي منها لبعض المواضيع للمواد الدراسية، حيث سيتم اعلام المديريات العامة للتربية والطلبة بها لاداء اختباراتهم النهائية".وأشار إلى ان "القرارات التي صدرت عن وزارة التربية ما يخص امتحانات الصفوف المنتهية والدخول الشامل للمراحل المنتهية الذي لايشمل المتقدمين على الامتحان الخارجي، اما الدراسة المتوسطة هناك دمج لمادتي العربي والاسلامية، فيما سيكون هنالك تعليق لمادة التربية الاسلامية لمرحلة السادس الاعدادي، فيما سيكون التعليق لمادتي اللغة العربية والاسلامية للدراسة المهنية".وفي وقت سابق، تداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي اخبارا تنص على انتهاء العام الدراسي للمرحلة الابتدائية.واكدت وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، في وقت سابق، ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻋﺪة ﺧﻴﺎرات ﻻﺟﺘﻴﺎز اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺼﻔﻮف ﻏﻴﺮ المنتهية اﺳﻮة بالمراحل المنتهية، فيما اوضحت ان اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺪوام ﻗﺮار ﻣﺮﻫﻮن ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ الموقف اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ التي ﺗﺤﺪدها ﺧﻠﻴﺔ اﻻزﻣﺔ.

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