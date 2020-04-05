استئناف البصرة تعلن احصائية باعداد المشمولين بالافراج الشرطي

2020/04/05 | 15:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة أعلنت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية، الاحد، احصائيات بأعداد الموقوفين (المكفلين والمفرج عنهم) والمشمولين بالافراج الشرطي من قبل محاكم الجزاء التابعة لهذه الرئاسة.وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان"رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية أعلنت عن احصائيات بأعداد الموقوفين (المكفلين والمفرج عنهم) والمشمولين بالافراج الشرطي من قبل محاكم الجزاء التابعة لهذه الرئاسة ليومي2 و5 نيسان 2020".واضاف، ان"ذلك جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بسرعة حسم الدعاوى المُهيأة للحسم لتخفيف أعداد الموقوفين سعياً للحد من تفشي فيروس كورونا".واكد أن الاحصائية كانت وفق الوارد في أدناه:1-المكفلين في دور التحقيق (160)2-الموقوفين المفرج عنهم (31)3-المشمولين بالافراج الشرطي (13).

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