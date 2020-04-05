2020/04/05 | 15:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني على شمخاني إن معارضة الولايات المتحدة منح إيران التسهيلات الازمة من جانب صندوق النقد الدولي لتوفير المواد الصحية لمكافحة كورونا هي نموذج حقيقي للجريمة ضد الإنسانية.وكتب شمخاني في تغريدة على صفحته على تويتر: ان حظر المواد الصحية عمل غير قانوني وغير إنساني ورمز لعداء ترامب البارز للشعب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شمخاني: معارضة أمريكا لمنح ايران تسهيلات صندوق النقد جريمة ضد الانسانية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شمخاني: معارضة أمريكا لمنح ايران تسهيلات صندوق النقد جريمة ضد الانسانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).