الصحة العالمية تحث قادة أفريقيا على الاستعداد لمواجهة عاصفة كورونا الوشيكة

2020/04/05 | 15:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت منظمة الصحة العالمية، البلدان الافريقية لاتخاذ الاحتياطات الضرورية لمواجهة وباء كورونا، في حال اجتياحه القارة.

وشدد رئيس المنظمة تيودورس غيبريسوس خلال مشاركته في القمة الإفتراضية المصغرة التي عقدت بمشاركة رؤساء تسع دول إفريقية، إضافة إلى رئيس المفوضية الأفريقية، شدد على ضرورة ان تعمل بلدان القارة وفق نهج متكامل، والإسراع بالحصول على اللقاحات والأدوية، وفرض ما يلزم من إجراءات وقائية، لمواجهة ما وصفها بالعاصفة الوشيكة، المتمثلة بوباء كورونا، والسعي لمنع تفتيشه في أفريقيا.

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