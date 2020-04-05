شمخاني : ترمب أخطر من كورونا

2020/04/05 | 15:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه أخطر من فيروس كورونا.

وكتب علي شمخاني، في تغريدة عبر صفحته الخاصة على تويتر، إن فرض عقوبات على المعدات الطبية لإيران إجراء غير قانوني وانتهاك لحقوق الإنسان ومؤشر على العداء الواضح الذي يكنه ترمب للشعب الإيراني.

وأضاف شمخاني أن معارضة أمريكا لتقديم تسهيلات مالية طلبتها إيران من صندوق النقد الدولي لتأمين المعدات الضرورية لمكافحة كورونا، دليل حقيقي على جرائمها ضد الإنسانية.

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