محافظ كربلاء : الحجر المنزلي للمصابين بكورونا إجراء غير نافع

2020/04/05 | 15:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، الحجر المنزلي للمصابين بفيروس كورونا في المحافظة بالإجراء غير النافع .

وقال في تصريح، إن اجراء الحجر المنزلي داخل بيوت المصابين او الملامسين غير نافع، وإن الحجر في الفنادق هو الأفضل، عازيا ذلك الى أن المواطنين لن يتلزموا ببيوتهم وقد يخرجون.

وطالب أهالي كربلاء بالصبر عشرة أيام حتى تزول المحنة، مناشدا جميع العراقيين الامتناع عن الزيارة الشعبانية هذا العام للعبور الى بر الأمان.

وأضاف، أن حكومة كربلاء قررت إغلاق المحافظة، وحجر كل داخل إليها أربعة عشر يوماً انعكس ايجاباً، للحد من تفشي الفيروس، لافتا الى أن حالات الاصابة المسجلة في المحافظة مؤخرا، اغلبها كانت لقادمين من سوريا.

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