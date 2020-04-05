حسن أحراث - كفى من الفرص الضائعة!!

2020/04/05 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_أحراث بوح مر من وحي معاناة عاملات وعمال امانور بطنجة وتطوان والرباطنادرا ما اعترف "قوم"، وللدقة "الأسياد" والحكام بإنجازات بني جلدتهم.وكثير من "الأقوام"، ودائما للدقة "الأسياد" والحكام، نكلت بالأصوات "النشاز"، أي الأصوات التي لم تساير التيار، الأصوات التي قاومت ولم تخضع ولم تقبل نهج "بين بين".وبصورة مبسطة، يقول المثل السائر: "مغني الحي لا يطرب".وقد يزعج، وبالتالي يكون المصير الاغتيال أو الاعت......

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