منذر علي - تأملات في السياسة البريطانية عشية الخروج (4/3)

2020/04/05 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منذر_علي قدمنا عرضاً في الحلقة السابقة عن الصعوبات الماثلة أمام الحكومة البريطانية اليمينية الجديدة، وعن البدائل التي من المرجح أنْ تتخذها الحكومة لتجاوز تلك المعضلات.وبالتالي فأنَّ السؤال المنطقي المنبثق عن هذا العرض هو: إلى أي مدى يمكن لتلك الصعوبات أنْ تعيق توجه الحكومة الجديدة، وإلى أي مدى يمكن لتلك للبدائل أنْ تكون ناجعة وتشكل الأساس لتجاوز تلك المعضلات.ثمة شقين للمسألة:الشق الأول، يتصل بالأ......

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