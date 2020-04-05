وزير الصحة يبحث مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي إجراءات الوزارة بشأن كورونا

2020/04/05 | 16:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وزير الصحة والبيئة الدكتور جعفر صادق علاوي، اليوم الأحد، اجتماعاً مع عدد من المسؤولين في الاتحاد الاوربي من خلال دائرة تلفزيونية لمتابعة إجراءات الوزارة بخصوص أزمة كورونا.

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