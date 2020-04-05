2020/04/05 | 16:02 - المصدر: تسريبات نيوز

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠وزارة الدفاع تمنح المتوفين من منتسبيها بسبب الأمراض السرطانية والوبائية حقوق الشهداء) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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