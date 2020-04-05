🟠استشهاد 4 جنود بالجيش العراقي في هجوم لـ”داعش”” بالأنبار

2020/04/05 | 16:02 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد 4 جنود بالجيش العراقي، الأحد، في هجوم لتنظيم داعش على نقطة عسكرية غرب مدينة الرطبة في محافظة الأنبار، غربي البلاد، حسبما أفاد به مصدر عسكري.وقال ضابط في الجيش […]

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