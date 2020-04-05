خلال أيام.. وفاة ثاني رئيس وزراء عربي سابق بكورونا

2020/04/05 | 16:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توفي رئيس الوزراء الليبي السابق محمود جبريل جراء اصابته بكورونا، وذلك بعد ايام من وفاة رئيس الوزراء الاسبق الصومالي نور حسن عدي.ونقلت وسائل اعلام عربية تأكيدات بوفاة رئيس الوزراء الليبي السابق محمود جبريل في القاهرة بسبب كورونا، ليكون ثاني رئيس وزراء سابق توفي بكورونا بعد رئيس الوزراء الصومالي الاسبق نور حسن […]

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