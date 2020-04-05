2020/04/05 | 16:09 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. كورونا يفاقم الأوضاع الصعبة بمخيمات النازحين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/05 | 16:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. كورونا يفاقم الأوضاع الصعبة بمخيمات النازحين) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. كورونا يفاقم الأوضاع الصعبة بمخيمات النازحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).