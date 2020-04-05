عناصر «نبع السلام» يتظاهرون في تل أبيض تحت شعار: أعيدونا إلى بلداتنا

2020/04/05 | 16:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفّذ عشرات المقاتلين من الفصائل التابعة لـ #تركيا اليوم الأحد، وقفة احتجاجية في منطقة “دوار العلم” وسط مدينة #تل_أبيض شمالي #الرقة.وعبّر العناصر المحتجتون عن استيائهم تجاه سياسة التمييز التي […]

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