الكعبي يطالب بارسال التخصيصات المالية الطارئة للنجف

2020/04/05 | 16:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الاحد، من وزارة المالية، ارسال بارسال التخصيصات المالية الطارئة لمحافظة النجف من اجل سيطرتها على انتشار فيروس كورونا.

وذكر بيان لمكتب الكعبي، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان الاخير "ترأس اجتماعا مهما بحضور محافظ النجف لؤي الياسري واعضاء خلية الازمة في المحافظة وقادتها الامنيين ومدراء دوائر الصحة فيها خلال زيارته برفقة مقرر خلية الازمة النيابية جواد الموسوي ورئيس لجنة الامن والدفاع النيابية محمد رضا ال حيدر، وعدد من اعضاء خلية الازمة".

واضاف ان "الكعبي اكد على ان الزيارة جاءت لدعم ومساندة الاجراءات المتخذة من المحافظة في ظل ارتفاع المؤشرات الوبائية، والوقوف بشكل مباشر على العوائق التي تواجهها خلال ازمة كورونا المستجد".

وتابع ان "الكعبي طالب الحكومة ووزارة المالية بالاسراع في ارسال التخصيصات المالية الطارئة المخصصة للنجف بما يمكنها من السيطرة من تفشي الوباء في جميع مناطق المحافظة، فضلا عن اعطاء صلاحية لمحافظ النجف للتصرف بمبالغ الايرادات المالية المتاحة للمحافظة خلال ازمة كورونا حصرا".

بدوره استعرض محافظ النجف لؤي الياسري واعضاء خلية ازمة المحافظة "ابرز التحديات المالية والامنية والاقتصادية في ظل الظرف الراهن، واسباب ارتفاع نسي الاصابة بالوباء، فيما قرر الكعبي استضافة وزيري الصحة و المالية خلال الايام المقبلة لمعالجة الازمة المالية والصحية بالنجف".

وأكد انه :البلد في حالة طوارئ وان لم نعلن عن ذلك رسميا، ونحتاج لمسؤولين مخلصين لهم صلاحيات تمرير الازمة".

من جانبها ابدت خلية الازمة "استعداد مجلس النواب والتنسيق عبر مخاطبات رسمية مع مجلس الوزراء وخلية الازمة الوزارية لمعالجة المشاكل المطروحة وتوفير الاحتياجات ذات الاولوية بشكل عاجل".

ودعت خلية الازمة "بالمحافظة للعمل على تهيئة المستلزمات الوقائية للملاكات الطبية والصحية واماكن بديلة للحجر الصحي، والمباشرة بنشر فرق صحية وعيادات متنقلة بين احياء النجف لكشف الحالات الوبائية بوقت مبكر ولمعرفة العوائل المتعففة والمتضررة جراء حظر التجوال، للعمل على اغاثتها فورا".

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