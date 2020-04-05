المانيا تسجل ثالث انخفاض على التوالي في إصابات كورونا اليومية

2020/04/05 | 16:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سجلت ألمانيا، اليوم الأحد، ثالث انخفاض على التوالي في إصابات فيروس كورونا "كوفيد-19" اليومية.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد زادت بـ5936 في الأربع والعشرين ساعة الماضية، لتصل إلى 91714 إصابة اليوم الأحد، في ثالث انخفاض في المعدل اليومي لحالات الإصابة الجديدة.

وينخفض رقم إصابات اليوم (5936) ينخفض بـ146 حالة مقارنة مع 6082 حالة سجلت أمس السبت، ونزولا من 6174 حالة سجلت يوم الجمعة.

وارتفع عدد الوفيات بـ184 حالة، وبلغ 1342.

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