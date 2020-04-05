هل الإكثار من شرب الماء مفيد للوقاية من فيروس كورونا؟

2020/04/05 | 16:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة نصح أخصائي الطب الباطني وأمراض الكلى، الترکي الدكتور أرزو أكيغول، بالإكثار من شرب الماء العذب، لأنه يلعب دورا هاما بمكافحة العديد من الأمراض، بما في ذلك الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.وأكد الدكتور أرزو أكيغول في حديث لصحيفة “سوزسو” التركية، أن الماء هو الأداة الرئيسية لتنظيم عمليات التمثيل الغذائي في الجسم، وكذلك […]

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