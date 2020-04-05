ارتفاع وفيات كورونا في السعودية لـ34 والإصابات إلى 2385

2020/04/05 | 16:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن وصول إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد "كوفيد 19"، إلى 2385 حالة.

وفي مؤتمرها الصحفي اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أكدت الوزارة ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 488 حالة، موضحةً أن "إجمالي عدد الوفيات بسبب الوباء وصل إلى 34 حالة وفاة".

وأفادت بأن "نسبة المصابين بكورونا من غير السعوديين تبلغ 53%".

كما شددت على أن "الحالات المصابة المرصودة أغلبها مرتبط بالتنقل والتجمعات"، منوّهةً بأن "نسبة الحركة والتنقل المخالفة للضوابط الموضوعة مقلقة".

وأفادت الوزارة بأن "أعداد الإصابات ترتفع، لكنها في حدود آمنة مقارنة بدول أخرى".

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