ارتفاع وفيات كورونا في السعودية لـ34 والإصابات إلى 2385

وفي مؤتمرها الصحفي اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أكدت الوزارة ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 488 حالة، موضحةً أن "إجمالي عدد الوفيات بسبب الوباء وصل إلى 34 حالة وفاة".
وأفادت بأن "نسبة المصابين بكورونا من غير السعوديين تبلغ 53%".
كما شددت على أن "الحالات المصابة المرصودة أغلبها مرتبط بالتنقل والتجمعات"، منوّهةً بأن "نسبة الحركة والتنقل المخالفة للضوابط الموضوعة مقلقة".
وأفادت الوزارة بأن "أعداد الإصابات ترتفع، لكنها في حدود آمنة مقارنة بدول أخرى".
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