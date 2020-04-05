امن اربيل يفرق مجلس عزاء ويمنع اقامة صلاة جنازة بحضور 100 شخص

2020/04/05 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-اربيل

أفاد مصدر أمني، الأحد، أن القوات الأمنية فرقت مجلس عزاء في ناحية دارا تو، بمحافظة أربيل.

وقال ال...





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