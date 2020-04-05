الدفاع تقرر منح المتوفين من منتسبيها بالأمراض السرطانية والوبائية حقوق الشهداء

2020/04/05 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قررت وزارة الدفاع، الأحد (5 نيسان 2020)، منح المتوفين من منتسبيها بسبب الأمراض السرطانية والوبائية ح...





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