محافظ واسط يعلن تخصيص قطع أراضي سكنية لمنتسبي دائرة الصحة

2020/04/05 | 16:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- واسطأعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الأحد، عن تخصيص قطع أراضي سكنية لمنتسبي دائرة الصحة ممن تنطبق عليهم ضوابط مديرية البلديات العامة، واكراما لجهودهم باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا.وقال المياحي في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه،: “استنادا إلى الصلاحيات المخولة الينا تقرر تخصيص قطع أراضي سكنية لمنتسبي […]

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