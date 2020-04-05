في الذكرى الـ 40 لجريمة العصر.. من هو الشهيد الصدر؟

2020/04/05 | 16:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتربت الذكرى السنوية لجريمة العصر إعدام المرجع و المفكر و الفيلسوف الشهيد آية الله الامام السيد محمد باقر الصدر ، و أخته العلوية العالمة الفاضلة الش...

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