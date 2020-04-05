رسائل فصائل الحشد الشعبي الى القوات الأميركية

2020/04/05 | 16:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت تسعة فصائل في الحشد الشعبي العراقي رسائل الى القوات الاميركية والقوى السياسية والشعب العراقي، أكدت فيها أن القوات الاميركية في العراق هي قوات اح...

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